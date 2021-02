NeonMind kauft von Psygen Labs synthetisches Psilocybin in pharmazeutischer Qualität für klinische Phase-II-Humanstudie

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – 24. Februar 2021: NeonMind Biosciences Inc. (CSE: NEON) (FWB: 6UF) („NeonMind“) gibt bekannt, dass das Unternehmen für seine geplante klinische Phase-II-Humanstudie, die im Laufe dieses Jahres in Kanada eingeleitet werden soll, bei der Firma Psygen Labs Inc. („Psygen“) einen Erstauftrag platziert und Psilocybin in pharmazeutischer Qualität gekauft hat.

Psygen ist ein in Calgary ansässiges Unternehmen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung