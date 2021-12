Neometals Ltd.: Primobius steigt in Nordamerika mit Stelco in das Recycling von Batterien für Elektrofahrzeuge ein

Quelle: IRW Press

Highlights:

– Primobius schließt mit dem führenden kanadischen Stahlhersteller Stelco Holdings Inc. (TSX: STLC) eine Vereinbarung über die Vermarktung seiner Recyclingtechnologie in Nordamerika, der am schnellsten wachsenden Region für die Produktion von Lithiumbatterien;

– Stelco plant, große Mengen an Gebrauchtfahrzeugen zu beschaffen, um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung