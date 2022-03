Neometals Ltd .: Pressemitteilung von Mercedes-Benz über Batterierecycling mit Primobius

Quelle: IRW Press

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen

Highlights

– Neometals verweist sie auf die heutige Pressemitteilung der Mercedes-Benz AG („Mercedes-Benz“) bezüglich seiner globalen Strategie für das Recycling von Autobatteriesystemen, die auch eine Recyclinganlage an seinem Standort in Kuppenheim in Süddeutschland umfasst;

– Mercedes-Benz hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung