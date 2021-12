Neolith, der Luxus-Protagonist eines Abends mit vielen Sternen in Valencia

Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) -Ein Abend der Freude und der Sterne auf der Gala des MICHELIN-Führers Spanien und Portugal 2022, die am Dienstagabend in Valencia veranstaltet und bei der 31 Sterne an spanische und portugiesische Restaurants verliehen wurden, eine Gala, bei der Neolith, als perfekter Begleiter in den Küchen der großen Küchenchefs dieser Welt, die Schirmherrschaft übernahm. Neolith erhielt 9 Sterne, da fünf der Restaurants, die ihre Sterne erhielten oder behielten, ihre Küchen oder andere Nutz- und Arbeitsbereiche mit Neolith ausgestattet haben: Celler de Can Roca, das seine 3* behielt, ABaC, von Jordi Cruz, das ebenfalls seine 3* behielt, gleichermaßen das Azurmendi von Eneko Atxa, Smoked Room, von Dani García, mit 2*, und Atempo in Barcelona, das seinen ersten Stern entgegennehmen konnte und in dem Neolith mit Stolz den gesamten Konditoreibereich und die Arbeitsplatten des Saals und der Toilettenräume verkleiden konnte.An der Gala, die meisterhaft von der alicantinischen Schauspielerin Ana Milán präsentiert wurde, nahmen Spitzenvertreter der autonomen Landesregierung Valencia teil, wobei der Präsident, Ximo Puig, besonders „die Qualität und Innovationskraft der valencianischen Gastronomie", der autonomen Region Spaniens, die mit den meisten Sternen ausgezeichnet wurde und die meisten Sterne aufweist, hervorhob, darüber hinaus auch die Region, nämlich in der Provinz Castellón, in der Neolith seinen Unternehmenssitz und seine Produktionsstätte hat. An der Gala der Preisverleihung nahm auch José Luis Ramón, CEO der Neolith Gruppe teil, der hervorhob, dass „wir nicht stolzer sein könnten, das gastronomische Talent in einem Raum zu unterstützen, bei dessen Gestaltung Neolith eine der Hauptrollen spielte, und dass wir, genauso wie die besten Küchenchefs in ihrer kreativen Kochkunst, nicht aufhören, Neuerungen einzuführen und auf der Grundlage der neuen Trends Produkte zu entwickeln, das Beste der verschiedenen Welten zu kombinieren und zu verschmelzen, um etwas ganz Außergewöhnliches zu schaffen".In der Küche der Michelin-SterneNeolith, die weltweit führende Marke im Bereich des Gesinterten Steins, ist die für zahlreiche mit MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurants von Küchenchefs wie Joan Roca gewählte Marke, dieser versichert, dass „Neolith das Material seines Vertrauens und eine in jedem Detail der Spitzentechnologie verpflichtete Marke mit unvergleichlichem sozialem Gewissen ist". Seinerseits ist Jordi Cruz der Auffassung, dass „Neolith Innovation bedeutet, aber gleichzeitig die Ästhetik eines wunderbaren Natursteins hat, die mich begeistert. Da es über alle Tugenden verfügt, über die wir uns definieren, ist es ein Material, das absolut zu uns passt und mit dem wir sehr zufrieden sind".MICHELIN-Führer 2022 Spanien und PortugalAufgrund der Verbindung von Neolith zur Haute Cuisine und dem Schwerpunkt dieser Ausgabe auf Spanien und Portugal, hat MICHELIN einige Führer personalisiert und Neolith damit ein schönes Gastgeschenk gemacht, in denen die prämierten Restaurants besonders aufgeführt sind, um auf der engen Verbindung der beiden Marken aufzubauen. Diese Auswahl umfasst die berühmten MICHELIN-Sterne des Bib Gourmand, eine Auszeichnung, die immer höher geschätzt wird, und den grünen Stern, der die Lokale mit nachhaltiger Gastronomie besonders hervorhebt. Diese Ausgabe umfasste ungefähr 1400 Restaurants.Über NeolithDas 2009 gegründete Unternehmen Neolith ist die weltweit führende Marke im Bereich des Gesinterten Steins. Eine revolutionäre und innovative architektonische Oberfläche, mit überragenden technischen Eigenschaften und hergestellt aus 100 % natürlichen Rohstoffen.Pressekontakt:Kommunikationsabteilung Neolith: GPS-Abbildung und Kommunikation,Jokin Mercader,jokin.mercader@gpscom.com - +34 633 055 698Original-Content von: Neolith, übermittelt durch news aktuell