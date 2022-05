Die Neolith Living Gallery Madrid öffnet ihre Pforten im Herzen der Hauptstadt

Madrid (ots/PRNewswire) -- Nach dem Ausstellungskonzept, das einer Kunstgalerie ähnlich ist, dient der neue Raum als Informations- und Kundendienstzentrum für Architekten, Innenrichter, Designer und die allgemeine Öffentlichkeit.- Ein Ort der Inspiration für die Schaffung einzigartiger Räume und außergewöhnliche Erfahrungen, der damit zu einem Bezugspunkt in der spanischen Hauptstadt werden wird.Neolith, der Weltmarktführer im Bereich der Oberflächen aus gesintertem Stein, hat die Pforten seiner neuen und disruptiven Einrichtung in Madrid an einem der elegantesten Standorte der Stadt geöffnet: Alcalá, 94. Neolith Living Gallery Madrid ist entstanden, damit unsere Besucher die Kunst entdecken können, die sich hinter den Neolith-Materialien verbergen und darüber hinaus zu einer einzigartigen experimentellen Umgebung machen. Ein Treffpunkt, an dem Kunden und Fachleute ihre eigenen Projekte als einzigartiges Erlebnis schaffen können.Nach einem revolutionären Ausstellungskonzept dient der neue Raum, der seine Pforten am 6. Juni öffnen wird, als Informations- und Kundendienstzentrum für Architekten, Inneneinrichter, Designer und die allgemeine Öffentlichkeit, damit sie aus erster Hand die verschiedenen Kollektionen der Firma und die unendlichen Möglichkeiten, die Neolith bietet, kennenlernen und einzigartige Erfahrungen machen können.So als wäre es eine Kunstgalerie präsentiert die Neolith Living Gallery Madrid, sowohl im Außen- als auch im Innenbereich, einzigartige Dekorationselemente, die den Raum auf eine neue Ebene heben. Mit einer Fläche von 200 m2 auf zwei Etagen mit verschiedenen Bereichen, in denen die wichtigsten Materialien der Marke, wie Abu Dhabi White oder Calacatta Luxe, besonders hervorgehoben werden. Im Erdgeschoss wird den Besuchern eine absolut funktionale Küche aus Neolith Amazonico vorgestellt. Andererseits werden die Fenstersimse zu einzigartigen Hauptdarstellern als Zusatzmöbel im ganzen Raum, während im Untergeschoss eher funktionale Räume, wie Versammlungssäle und Testlabore untergebracht sind. Den Abschluss bildet der Boden aus Neolith Mont Blanc, der charakteristisch für die Marke ist und dem Raum ein elegantes Ambiente und Klasse verleiht.Ein Raum mit inspirierenden Arbeitsbereichen, vor allem für Architekten und Inneneinrichter, um die Erfahrung aus erster Hand machen und mit den Endkunden teilen zu können. Ein lebendiger und innovativer Ort für alle, an dem das ganze Jahr über Vorführungen und praktische, digitale und vor allem sensorische Workshops stattfinden, bei denen das Talent in den Ausstellungen und Präsentationen aus der Welt der Kunst zum Ausdruck kommt und die den Besuchern jede Art von Erlebnissen bieten, um deren Kreativität zu wecken.Das Design dieser Living Gallery, das der neuausgerichteten Linie und den Ansprüchen von Neolith folgt: „touch. feel. live", wurde vom eigenen Architekten- und Inneneinrichtungs-Team von Neolith gestaltet, nach einem Konzept des Neolith-Designers, Miguel Cuesta, und inspiriert durch die globalen avantgardistischen Trends, die heute angesagt sind, mit Fokus auf einer umfassenden Erfahrung, bei der die Oberflächen der Marke ihre ganze Vielseitigkeit beweisen.Jose Luis Ramón, CEO der Gruppe Neolith, sagt dazu „Dieser Raum bedeutet ein Vorher und Nachher für uns. Mit seiner Eröffnung möchten wir den Fachleuten und der allgemeinen Öffentlichkeit, die an einem neuen Architekturprojekt arbeitet, die beste Erfahrung mit den Materialien bieten, um sich inspirieren zu lassen und außergewöhnliche Erfahrungen machen, genießen und erleben zu können. Denn für Neolith gilt: Das Beste ist, das Erschaffene zu leben".Über NeolithDas 2009 gegründete Unternehmen Neolith ist Weltmarktführer im Bereich des Gesinterten Steins.Eine revolutionäre und innovative architektonische Oberfläche, mit überragenden technischen Eigenschaften und hergestellt aus 100 % natürlichen Rohstoffen.Entworfen und gefertigt nach den strengsten Anforderungen der Architektur- und Inneneinrichtungs-Branche, besticht Neolith mit Qualität, Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Eleganz, wie auch mit seiner Nachhaltigkeit.Weltweit ist die Marke zu einem unverzichtbaren Stilelement für Küchen, Badezimmer, Hausfassaden, Bodenbeläge und selbst exklusive Designermöbel für den Innen- und Außenbereich geworden und kombiniert dabei erlesenes Design mit höchster Funktionalität.Neolith ist durch seine soziale Verantwortung auch zum ersten Unternehmen der Branche geworden, das 2019 CO2-Neutralität erreicht hat. Derzeit ist das Unternehmen mit seinem Expansionsplan in wichtige geographische Gebiete, wie Nordamerika, Europa, China und Australien befasst, um weiter zur Schaffung einzigartiger Lebensräume und außergewöhnlicher Erfahrungen und zum nachhaltigen und funktionalen Design, in den mehr als 100 Ländern beizutragen, in denen das Unternehmen über seinen Direktvertrieb und sein umfangreiches Netz von Vertriebspartnern vertreten ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826397/Neolith_3548690.jpgPressekontakt:Für weitere Informationen,Anfragen zu Interviews oder Reportagen: Kailani Beatriz García (@bgarcia@kailani.es) - (+34) 648-23-03-09Original-Content von: Neolith, übermittelt durch news aktuell