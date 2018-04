Neodigital: Neuer Versicherer bietet volldigitale Wertschöpfungskette / ISS Software liefert fachlich-technischen Unterbau

Hamburg (ots) - Neodigital agiert als Versicherungsfabrik, ServiceProvider und Risikoträger. Der digitale Schadenversicherer bietetneben eigenen Privathaftpflicht-, Tierhalterhaftpflicht-, Hausratsowie Unfallversicherungen ausgewählten Vertriebspartnern dieMöglichkeit, Versicherungslösungen zu kreieren. Partner können mitdem Produkt-Konfigurator ihr Produkt gestalten und als eigene Markein ihre Produktwelt integrieren. Die Vorlaufzeit dauert in der Regelnur wenige Tage.Das InsurTech-Unternehmen wurde vom ersten Moment an als digitalerVersicherer geplant. Mit der Online-Plattform "myNeo" haben Kundenund Vertriebspartner ein Cockpit, über das sie sämtlicheAngelegenheiten erledigen können. Die Plattform bietet einedurchgängig digitale, onlinebasierte und schnelle Bearbeitung allerGeschäftsvorfälle, inklusive Schadenmeldungen und -verwaltung.Digitale Automatisierungslösungen ermöglichen den Vertriebspartnerndarüber hinaus mehr Zeit für die Kundenbetreuung.Versicherungsneubau auf dem ReißbrettHerzstück von Neodigital ist eine automatisierte, digitaleVersicherungsfabrik. Sie basiert auf allen Produkten der ISS SoftwareGmbH und ermöglicht, dass der neue Versicherer dem Ziel einereinhundertprozentigen Dunkelverarbeitung (Automatisierung) sehr nahekommt. "Rund um die Uhr Versicherungen abzuschließen sowie täglichseine Versicherung zu kündigen, bedeutet technisch, dass alleIT-Komponenten miteinander kommunizieren und Informationen inEchtzeit verarbeiten. Die Anforderung lässt sich nur mit einemVersicherungsneubau erfüllen", sagt Alexander-Otto Fechner,Geschäftsführer der ISS Software GmbH. Darüber hinaus kann dieNeodigital als digitaler Versicherer ihr Geschäft nun laufend überein Tracking beobachten und steuern. Das Unternehmen kann sobeispielsweise Risiken in der Vertragsstruktur frühzeitigentgegenwirken."Neodigital ist als neu gegründete Gesellschaft in der Lage, einemoderne digitale Infrastruktur vollkommen unabhängig von veraltetenund bestehenden IT-Systemen und komplexen organisatorischenStrukturen aufzubauen", sagt Stephen Voss Vorstand Vertrieb undMarketing der Neodigital Versicherung AG. "Mit unserem strategischenPartner, der ISS Software GmbH, ist es gelungen eine hocheffiziente,digitale Versicherungsfabrik aufzubauen, und wir können aufKompromisse und Workarounds verzichten", so Voss.Markteintritt in neun Monaten möglich"Mit dem erfolgreichen Aufbau eines komplettenVersicherungsunternehmens in weniger als neun Monaten auf Basis derISS Insurance Platform - die alle ISS Versicherungsprodukte enthält -in Kombination mit der konsequenten Umsetzung digitaler undhochautomatisierter Prozesse wird die Neodigital Versicherung AG denBeweis im Markt erbringen, dass sich eine exzellenteVerwaltungskostenquote und eine einzigartige Serviceorientierung zuden Vertriebspartnern, nicht ausschließen", sagt Alexander-OttoFechner von ISS Software.Über ISS Software GmbH (www.iss.soprasteria.de)ISS Software GmbH, ein Unternehmen der Sopra Steria Group, zähltzu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für dieFinanzdienstleistungsbranche im deutschsprachigen Raum. Neben derErstellung und Weiterentwicklung von Standardsoftware gehören dieBeratung bei der Einführung und die Integration in bestehendeSystemumgebungen zum Leistungsspektrum. Weitere Lösungsschwerpunkteneben der Bestandsführung sind das Asset Management, das Meldewesensowie Solvency II und Finanzbuchhaltung.Mit der ISS Insurance Platform bietet das HamburgerSoftwareunternehmen eine speziell auf die Bedürfnisse derVersicherungsbranche ausgerichtete Komplettlösung, die durch ihrenmodularen Aufbau individuell zugeschnitten werden und die Kombinationmit Produkten anderer Anbieter zulässt.Über Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services. Unternehmenund Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexeTransformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungenadressieren, erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität,Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden,Informationstechnologien optimal zu nutzen. Mit mehr als 42.000Mitarbeitern in über 20 Ländern erzielte Sopra Steria 2017 einenUmsatz in Höhe von 3,8 Mrd. Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.