Neo Telemedia: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Für die Aktie Neo Telemedia stehen per 23.07.2018 0,241 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Neo Telemedia zählt zum Segment "Technologieverteiler".Unsere Analysten haben Neo Telemedia nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Neo Telemedia erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,21 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Media"-Branche sind im Durchschnitt um 3,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -21,26 Prozent im Branchenvergleich für Neo Telemedia bedeutet. Der "Communications"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,98 Prozent im letzten Jahr. Neo Telemedia lag 31,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

