Neo-Neon: Was könnte passieren?

An der Börse Hong Kong schloss die Neo-Neon-Aktie am 26.10.2018 mit dem Kurs von 0,64 HKD. Die Neo-Neon-Aktie wird dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Neo-Neon auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Neo-Neon-Aktie ein Durchschnitt von 0,76 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,64 HKD (-15,79 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,67 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,48 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Neo-Neon ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Neo-Neon erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Neo-Neon ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Electrical Equipment) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,72 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,81 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Neo-Neon. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.