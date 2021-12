Neo Lithium: Fair bewertet?

Eine interessante Empfehlung!

Für die Neo Lithium-Aktie ist es bislang ein äußerst erfreuliches Jahr: An der Bourse de Toronto hat das Papier seit Januar 218 Prozent zugelegt. Seit einer Woche hat sich bei dem Titel jedoch kaum etwas getan: Der Kurs verbuchte in den vergangenen fünf Tagen in kleines Minus von 0,63 Prozent. Den jüngsten Handelstag beendete der Titel hingegen mit einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung