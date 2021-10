Neo Lithium-Aktie: Top-Entwicklung!

Damit wird die Luft für Neo Lithium aber langsam auch immer dünner. Denn auf der Oberseite sind nun wichtige Kursziele erreicht. Es wäre nicht verwunderlich, wenn es in den nächsten Wochen zu einer Korrektur der Bewegung käme. Immerhin sind auch die Oszillatoren Rsi und Stochastik überkauft. Dennoch kann auch gesagt werden, the trend is your friend.

Es ist alles im Lot!

In diesem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung