Neo Lithium-Aktie: Es ist vorbei!

Über die vergangene Woche hat die Neo Lihium-Aktie in Toronto um mehr als 9 % auf zuletzt 5,49 CAD zugelegt. Bei Tradegate machte sie über den Montag, der in Kanada Börsenfeiertag war, einen Satz von 3,80 auf 4,40 EUR. Es dürfte zu erwarten sein, dass sie diese Bewegung zum Dienstag-Start in Toronto nachvollziehen wird. Dort hat sich der Wert der Neo ...



