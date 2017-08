"Nena - Nichts versäumt" - ZDF feiert die deutsche Pop-Ikone / Thomas Gottschalk präsentiert Musik-Show mit Nena & Friends (FOTO)

Mainz (ots) -"Nichts versäumt": Das ZDF feiert das 40-jährige Bühnenjubiläumder Pop-Ikone Nena in einer großen Samstagabendshow - am Samstag, 7.Oktober 2017, um 20.15 Uhr. Thomas Gottschalk moderiert und begrüßthochkarätige Musikstars.Als Hommage an die musikalische Ausnahmekünstlerin präsentierennationale und internationale Stars Songs von und mit Nena, inbesonderen Arrangements und noch nicht da gewesenen Duetten - liveund mit Band. Es gibt ein Wiedersehen mit zahlreichen Weggefährten.Gemeinsam mit Freunden, Familie und Zeitzeugen blicken Nena undThomas Gottschalk zurück auf das bewegende Leben der Musikerin.Abgerundet wird die Tribute-Show durch Einspielfilme, die denZuschauern persönliche Einblicke in Leben und Karriere von Nenageben.Mit dabei sind unter anderen Peter Maffay, Gianna Nannini, DieterMeier (Yello), Wolfgang Niedecken, The BossHoss, Dave Stewart(Eurythmics), Wanda, Samy Deluxe, Sasha, Alina Süggeler (Frida Gold)und die Frontmänner von Karat, City und den Puhdys.Aufgezeichnet wird die Show am Donnerstag, 21. September 2017, imMehr!-Theater in Hamburg.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/nenaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell