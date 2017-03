Nemetschek will nach Rekordjahr noch höher hinaus

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftware-Hersteller Nemetschek rechnet nach einem Rekordjahr für 2017 mit weiteren Steigerungen.



Der Umsatz solle um mindestens 17 Prozent auf 395 bis 401 Millionen Euro zulegen, teilte das Unternehmen bei der Vorlage seines Geschäftsberichts am Freitag in München mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll um mehr als 13 Prozent auf 100 bis 103 Millionen Euro steigen. Auf bereinigter Basis entspräche dies einem Plus von 16 bis 20 Prozent/stw/fbr