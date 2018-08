Nemetschek steigt in Gebäudemanagement ein - Kauf für bis zu 52,5 Millionen Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwarekonzern Nemetschek steigt in das Geschäft mit dem Management von Gebäuden ein.



Dazu seien am Dienstag 100 Prozent der Anteile an der belgischen MCS Solutions Gruppe übernommen worden, teilten die Münchener mit. Der Kaufpreis entspreche einem Umsatzmultiplikator von 3,0 bis 3,5 bei einem für das laufende Jahr erwarteten Erlös von rund 15 Millionen Euro. MSC hat mehr als 200 Mitarbeiter und neben dem Hauptsitz in Antwerpen sieben Regionalbüros in Europa, den USA, dem Mittleren Osten und der Asien-Pazifik-Region. Der Kurs der Nemetschek-Aktie reagierte zunächst nicht auf die Neuigkeiten./he/tos