Nemetschek stärkt mit Übernahme in den USA Position im Mediengeschäft

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller Nemetschek baut seine Position im Mediengeschäft mit einer Übernahme in den USA aus.



Wie der MDax-Konzern am Dienstagabend in München mitteilte, übernimmt die Nemetschek Tochter Maxon Computer das US-Unternehmen Red Giant LLC. Durch den Zusammenschluss entstehe der weltweit führende Softwareanbieter zur Erstellung digitaler Inhalte. Nemetschek wird nach Abschluss des Deals die Mehrheit an der fusionierten Gesellschaft halten.

Im Rahmen der Transaktion erwerbe Maxon das US-Unternehmen Red Giant durch eine Barzahlung von rund 70 Millionen Euro und die Gewährung von Anteilen an Maxon. Nach dem Abschluss der Transaktion sollen Nemetschek rund 85 Prozent und die ehemaligen Eigentümer von Red Giant rund 15 Prozent der Anteile an Maxon halten. Die Finanzierung erfolge durch flüssige Mittel und über ein Darlehen, hieß es weiter. Ein Abschluss des Deals werde für Januar 2020 erwartet./jha/bek