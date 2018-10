Nemetschek legt erneut kräftig zu - Prognose bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwarekonzern Nemetschek sieht sich nach einem starken dritten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen.



2018 werde weiter ein Umsatz zwischen 447 und 457 Millionen Euro erwartet, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in München mit. Das wäre ein Anstieg von bis zu 15 Prozent zum Vorjahreswert. Die Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde in dem Korridor von 25 bis 27 (2017: 27,3) Prozent erwartet.

Im dritten Quartal konnte der Konzern erneut kräftig zulegen. Der Umsatz zog um rund ein Fünftel auf 114,9 Millionen Euro an, während das Ebitda um 18 Prozent auf 29,2 Millionen Euro zulegte. Das Ergebnis fiel damit im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragte Experten aus./zb/she