Nemetschek legt Traumstart hin!

Bei Nemetschek knallen heute die Sektkorken. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund drei Prozent. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Die Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Diese Marke liegt bei 60,60 EUR. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Da dieser Indikator bei 59,01 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

