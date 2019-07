Nemetschek: Das ist schon in aller Munde!

An der Börse Xetra notiert die Aktie Nemetschek am 26.07.2019, 11:51 Uhr, mit dem Kurs von 52.35 EUR. Die Aktie der Nemetschek wird dem Segment "Anwendungssoftware" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Nemetschek einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Nemetschek jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Nemetschek liegt bei 52,34, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Nemetschek bewegt sich bei 34,94. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Die Aktie von Nemetschek gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 76,91 insgesamt 43 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 53,7 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Nemetschek erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,25 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 29,76 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +8,49 Prozent im Branchenvergleich für Nemetschek bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,35 Prozent im letzten Jahr. Nemetschek lag 21,9 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.