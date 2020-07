Nemetschek mit geringen Blessuren - Covid-Effekte im laufenden Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwareanbieter Nemetschek ist etwas besser als befürchtet durch das zweite Quartal gekommen.



Der Umsatz zog im Jahresvergleich dank des Wachstums bei Abo-Modellen um 2,7 Prozent auf 141,6 Millionen Euro an, wie das MDax -Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Nemetschek hatte vor deutlichen Belastungen des Geschäfts durch die Covid-19-Pandemie zwischen April und Juni gewarnt, normalerweise wächst das Unternehmen auch deutlich schneller. Analysten hatten im Schnitt aber mit etwas weniger Umsatz gerechnet. Auch im dritten Quartal dürfte die Krise belasten, warnte das Unternehmen. Den Jahresausblick bestätigte das Management jedoch.

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wuchs um 1,9 Prozent auf 40,7 Millionen Euro, die Marge gab um 0,2 Prozentpunkte auf 28,8 Prozent nach. Unter dem Strich lag der Überschuss mit 21,1 Millionen Euro etwas niedriger als im Vorjahr mit 21,9 Millionen./men/mis