Nemetschek erhöht Dividende nach Rekordjahr kräftig

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftware-Hersteller Nemetschek will nach Rekordwerten im Jahr 2016 deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten.



Die Dividende soll um 30 Prozent auf 65 Cent je Aktie steigen, wie das im TecDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das ist deutlich mehr als von Analysten erwartet.

Nemetschek hatte bereits im Januar Eckdaten zum abgelaufenen Jahr vorgelegt. Nach vorläufigen Berechnungen stieg der Umsatz um 18 Prozent auf gut 337 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um rund 27 Prozent auf 88 Millionen Euro zu. Den endgültigen Geschäftsbericht will das Unternehmen am 31. März veröffentlichen./stw/jha/