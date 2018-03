Nemetschek erhöht Dividende - Aktie reagiert kaum

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Bausoftware-Herstellers Nemetschek können sich erneut auf eine höhere Dividende freuen.



Weil sich das operative Geschäft im vergangenen Jahr positiv entwickelte, soll die Ausschüttung für 2017 um 15 Prozent von zuvor 0,65 Euro auf 0,75 Euro steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das ist etwas mehr, als Analysten mit durchschnittlich 0,713 Euro bislang auf der Rechnung hatten. Zudem wäre es die fünfte Anhebung in Folge.