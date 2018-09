Nemetschek: Zeit für Schnäppchenjäger?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Auf den ersten Blick hat die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek in den letzten Tagen ziemliche Kapriolen geschlagen. Schaut man allerdings auf den Terminkalender der Börse, klärt sich hier einiges. Denn der hohe Kursverlust Ende letzter Woche dürfte fast ausschließlich auf den Verfallstag am vergangenen Freitag an der Börse gehen. Da liefen Optionen und Futures auf Aktien aus, was regelmäßig für eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.