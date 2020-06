Nemetschek: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Nemetschek, ein Unternehmen aus dem Markt "Anwendungssoftware", notiert aktuell (Stand 01:59 Uhr) mit 60.8 EUR stark im Plus (+1.07 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Nach einem bewährten Schema haben wir Nemetschek auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Nemetschek erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 26,01 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +3,37 Prozent im Branchenvergleich für Nemetschek bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,94 Prozent im letzten Jahr. Nemetschek lag 14,44 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Nemetschek erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 5 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Nemetschek aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (51,44 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -15,4 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 60,8 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Nemetschek erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 59,72 und liegt mit 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 51, Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Nemetschek auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.