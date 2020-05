Nemetschek: Faktencheck!

An der Börse Xetra notiert die Aktie Nemetschek am 29.05.2020, 20:45 Uhr, mit dem Kurs von 69.2 EUR. Die Aktie der Nemetschek wird dem Segment "Anwendungssoftware" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nemetschek investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,43 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software einen geringeren Ertrag in Höhe von 1 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Nemetschek-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 5 Hold, 1 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Nemetschek aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 4 Hold, 1 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 50,69 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -26,75 Prozent erzielen, da sie derzeit 69,2 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Nemetschek derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 54,14 EUR, womit der Kurs der Aktie (69,2 EUR) um +27,82 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 54,36 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +27,3 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".