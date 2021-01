Nemetschek – Was ist denn hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Partystimmung bei Nemetschek-Aktionären. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund acht Prozent nach oben. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 59,90 EUR. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund sechs Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieses Hoch verläuft bei 63,40 EUR. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Bei 62,29 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

