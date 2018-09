Nemetschek: Reicht die Kraft für neue Hochs?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Aktie des Bausoftware-Anbieters Nemetschek hat in den vergangenen Tagen große Stärke bewiesen. Nachdem die Aktie vor einigen Tagen einen kräftigen Rücksetzer in den Bereich von 136 Euro verkraften musste, ging es zum Wochenbeginn bereits wieder auf das alte Allzeithoch. Was fundamental sicherlich auch damit zu tun hatte, dass der Markt die jüngste Übernahme eines Facility Managers gutheißt.

Nemetschek mit interessanter Charttechnik!

Ein Beitrag von Carsten Müller.