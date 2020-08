Nemetschek: Lohnt sich diese Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Bei der Nemetschek-Aktie ist die Aufwärtsdynamik in den letzten Wochen zum Erliegen gekommen. Zuvor sah es noch richtig gut aus. Nach den weltweiten Börsenturbulenzen meldeten sich in der zweiten März-Hälfte die Käufer zurück und starteten eine kräftige Aufwärtsbewegung. Dieser Anstieg gipfelte Anfang Juni in einem neuen Rekordhoch bei 74,35 Euro. Anschließend kam es zu Gewinnmitnahmen und einer Gegenbewegung nach unten. Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung