Nemetschek: Ist die Aktie jetzt ein Buy?

Einen Traumstart legt heute Nemetschek hin. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund fünf Prozent. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 67,65 EUR. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund zwei Prozent. Bis heute markieren 68,80 EUR dieses Hoch. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Ohnehin skeptisch eingestelle Börsianer fühlen sich durch den heutigen Abschlag vermutlich bestätigt.

