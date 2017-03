Nemetschek: Folgt nach dem Widerstand jetzt ein Neustart? Der Trade läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Erst am 07. März konnten wir einen Zertifikatgewinn von 40% mit Tencent melden und der Volltreffer entwickelt sich immer besser. Am 18. Januar hatten wir im Express-Service auf Tencent aufmerksam gemacht und eine Trading-Chance prognostiziert. In der Nachricht an die Abonnenten hatten wir für diesen Trade ein Hebel-Produkt vorgeschlagen, das im Moment einen Gewinn von 70 % zeigt. Die Aktie bewegt sich nicht in großen Sprüngen, warum wir den Trade mit dem Zertifikat vorgezogen hatten. Der Aktiengewinn beträgt seit unserer ersten Empfehlung ca. 12,9%. Tencent ist ein chinesischer Internet-Gigant, der mit einem mit WhatsApp vergleichbaren Produkt über 700 Millionen Nutzer hat und damit die größte Nutzergemeinde einer Nachrichten-App aufweisen kann.

Das Unternehmen hat sehr viel Geld und mit einem von BMW abgeworbenen Team wollen die Internet-Spezialisten jetzt den Elektroautomarkt aufmischen. Dabei soll es sich nach Agenturberichten um das Elektroauto-StartUP „Future Mobility Corporation“ handeln. FMC hat zwar noch keine Produktion, aber die Entwicklung soll auf Hochtouren laufen. Wir hatten prognostiziert, dass sich die Aktie auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch befindet und das wurde bereits am 20. Februar mit einem Kurs von 26,142 Euro geschrieben. Vom Tageshoch am 20.02. bei 26,899 Euro folgte eine kleine Verschnaufpause und der Kurs drehte bereits bei 25,053 Euro am 28.02. wieder nach oben ab. Inzwischen wird fast täglich ein neues Allzeithoch markiert und wir sehen noch kein Ende in Sicht.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.