Nemetschek: Folgt nach dem Widerstand jetzt ein Neustart? Der Trade läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Bei Nemetschek sieht es so aus, als ob sich die Aktie von dem aus unserer Sicht unbegründeten Kursverlust nach den Zahlen langsam erholt. Der Sprung über den Widerstand bei 51,40 Euro ist erst einmal ein gutes Zeichen und die Entscheidung über weitere Kursgewinne wird jetzt vorbereitet. Der Widerstand bedeutet in diesem Fall aber noch keine Trendwende, denn der Abwärtskanal seit Oktober 2016 ist noch intakt und der Bruch dieses Abwärtstrends ist erst ab etwa knapp 53,00 Euro ziemlich sicher. Beim kurzfristigen Abwärtstrend sieht das anders aus, denn ausgehend vom Hoch am 14. Februar bei 52,67 Euro wurde die obere Begrenzung des Abwärtskanals bereits geschafft. Wir werten das als ein positives Signal und wer jetzt gut aufpasst, könnte eine gute Einstiegsgelegenheit erwischen.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.