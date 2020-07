Nemetschek-Aktie: Wie ist das Chartbild einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie hat sich nach den weltweiten Börsenturbulenzen, als der Wert auf ein 12-Monats-Tief bei 32,46 Euro absackte, sehr positiv entwickelt. Mitte März kehrten die Käufer an den Markt zurück und starteten eine kräftige Aufwärtsbewegung. Im Laufe des Mais wurde das Vorkrisenniveau zurückerobert, was der Aktie weitere Impulse gab. So gelang zum Ende des Monats der Sprung auf ein neues Rekordhoch.



