Nemetschek-Aktie: Die Unterstützung sorgt für Aufwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Zum Jahresbeginn setzte bei der Nemetschek-Aktie ein deutlicher Aufwärtstrend ein. Dieser nahm im Laufe des Jahres an Dynamik zu und erreichte schlussendlich ein Rekordhoch nach dem anderen. Dies ging auch an den charttechnischen Indikatoren nicht spurlos vorüber. Der Relative Stärke Index drang in den überkauften Extrembereich vor und deutete eine Korrekturbewegung an. Zu dieser kam es dann auch in den letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.