Nemetschek-Aktie: Analyse der markttechnischen Indikatoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie musste in den letzten Wochen eine starke Korrektur über sich ergehen lassen und befindet sich nun klar unter ihrem bisherigen Jahreshoch. Dieses liegt bei 155 Euro, davon hat sich die Aktie nun aber um rund 50 Euro entfernt. Aufholpotenzial hat der Kurs also reichlich, es muss sich in den nächsten Monaten nur zeigen, ob an den Erfolg der vergangenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.