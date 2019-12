Nemetschek: Nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Am 08.12.2019, 01:00 Uhr notiert die Aktie Nemetschek an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 55.7 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Nemetschek auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Nemetschek erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 60,41 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 26,63 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +33,77 Prozent im Branchenvergleich für Nemetschek bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,07 Prozent im letzten Jahr. Nemetschek lag 45,34 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für die Nemetschek sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 2 Buc, 4 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Nemetschek. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 52,07 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -6,27 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 55,55 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Die Aktie von Nemetschek gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 52 insgesamt 4 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 54,23 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".