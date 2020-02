Nemetschek: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Am 17.02.2020, 13:36 Uhr notiert die Aktie Nemetschek an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 66.77 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

Unser Analystenteam hat Nemetschek auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Für Nemetschek liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 3 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 57,12 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (66,65 EUR) könnte die Aktie damit um -14,3 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Nemetschek-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nemetschek investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,41 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,02 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Nemetschek ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 64,11 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 21 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,11 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.