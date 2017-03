NelsonHall zeichnet ADP als führendes Unternehmen im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung (Payroll) für das Jahr 2016 aus

ROSELAND, N.J. (ots) - NelsonHall, ein globalesMarktforschungsunternehmen im Bereich Business Process Outsourcing(BPO) und IT-Dienstleistungen, hat ADP® das vierte Jahr in Folge alseines der führenden Unternehmen im Bereich Payroll BusinessProcessing Outsourcing Services ausgezeichnet. NelsonHall nimmt dieBewertung der Anbieter mit seinem Evaluierungs- & Bewertungs-Tool(NEAT) unter Berücksichtigung der folgenden beiden Hauptkriterienvor: Die Fähigkeit, unmittelbaren Nutzen erzeugen zu können und dieFähigkeit, die zukünftigen Anforderungen der Kunden erfüllen zukönnen. Diejenigen Unternehmen, die in den Quadranten der führendenUnternehmen aufgenommen wurden, also in die höchste Kategorie,erzielten sowohl im Hinblick auf die Bewertungen der Analysten alsauch hinsichtlich des Feedbacks der Kunden eine sehr hohe Punktzahl.Als eine von ADPs Stärken im Bereich der Lohn-undGehaltsabrechnung hob NelsonHall die globale Präsenz des Unternehmenshervor (derzeit vertreten in 112 Ländern) und dessen Fähigkeit, dieLohn- und Gehaltsabrechnung als Multi-Country Produkt inklusive einesmehrsprachigen Supports sowie lokaler Präsenz anbieten zu können. DasMarktforschungsunternehmen hob zudem den Umfang des Serviceangebotesvon ADP hervor, welches Kunden - von kleinen Unternehmen bis hin zuglobalen Konzernen - die Möglichkeit bietet auszuwählen, in welchemUmfang sie die Expertise im eigenen Unternehmen belassen wollen oderob sie outsourcen wollen.Laut NelsonHall ist ein weiteres Hauptunterscheidungsmerkmal vonADP die Tatsache, dass ADP den Vergleich seine Personalkennzahlen mitdem Branchendurchschnitt mit Hilfe der ADP® DataCloud durchführenkann, welche die Daten von ca. 95.000 ADP Kunden in anonymisierterForm aggregiert. Das Marktforschungsunternehmen würdigte auch ADP®Marketplace, einen Cloud-basierten App Store, der entwickelt wurde,um Arbeitgeber dabei zu unterstützen, ein "Ecosystem" anUnternehmens-anwendungen von ADP und seinen renommierten Partnern,effizient zu verwalten. Mit ADP Marketplace können Unternehmen jederGröße die Wertschöpfung ihrer HR-Lösungen nahtlos erweitern - überdie gesamte Organisation hinweg per sicherem Single-sign-on-Prozess."ADP bietet seinen Kunden einen umfassenden Service, von derEinstellung eines Mitarbeiters bis zum Eintritt in die Rente, durchdie Bereitstellung von flexibler und innovativer Human CapitalManagement Technologie und umfassender Expertise", sagte Gary Bragar,HR Outsourcing Research Director bei NelsonHall. "In der "PayrollServices NEAT Evaluation", schnitt ADP sehr gut ab, sowohl bei derAnalystenbewertung als auch hinsichtlich des Feedbacks der Kunden."Weitere Stärken, die NelsonHall nannte, umfassen die KonzentrationADPs auf die Anwenderfreundlichkeit und die beträchtlichenInvestitionen in Technologie sowie die Integrierbarkeit der Systeme,die ADP eine starke Marktposition ermöglichen, gerade fürmultinationale Kunden, die mit großen HCM-Anbietern kooperieren undumfassende durchgängig integrierte Lösungen fordern."Diese Auszeichnung bestätigt, dass Unternehmen, die sich für ADPentscheiden, mit einem global führenden Anbieter kooperieren, derlangjährige Erfahrung im Hinblick auf die Bereitstellung von Payroll-und HCM-Lösungen aufweist", sagte Ed Flynn, Präsident von ADPs GlobalEnterprise Solutions Business. "Unternehmen, die sich auf ADPverlassen, können unsere Cloud-basierten und mobilen Plattformen,unsere globale Expertise und unser stetiges Investment in dieBereitstellung unserer Services und technologischen Innovationennutzen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen und eine effizientereBelegschaft aufzubauen."Einen ausführlichen Bericht über die Bewertung von ADP in"NelsonHall's Payroll Services NEAT 2016 assessment" können Sie hieraufrufen.Über ADP (NASDAQ-ADP)Leistungsstarke Technologie mit einem menschlichen Touch.Unternehmen sämtlicher Branchen und Größen weltweit vertrauen auf dieCloud-Software und die Expertise von ADP, um das Potenzial ihrerMitarbeiter optimal auszuschöpfen. Das internationale Zusammenspielvon Human Resources Experten, Talenten, Arbeitgeberleistungen,Personalabrechnung und Einhaltung länderspezifischer rechtlicherRahmenbedingungen bildet die Grundlage für qualifizierteArbeitskräfte und deren Erfolg. Weitere Informationen finden Sieunter www.de-adp.com.NelsonHall ist das weltweit führende BPS- und ITS-Forschungs- &Analyseunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1998 gegründet undverfolgt einen globalen Ansatz hinsichtlich der Analyse von Anbieternund Outsourcing-Märkten. Es ist für die Qualität und "Tiefe" seinerForschungen weithin anerkannt. Darüber hinaus bietet NelsonHallmehrere "Speed-to-Source"-Tools an, einschließlich NEAT, die esFührungskräften aus dem Bereich Beschaffung ermöglichen, Zeit undGeld einzusparen und trotzdem die Qualität ihrer Entscheidungen inBPS- und ITS-Bewertungen verbessern können.ADP und das ADP Firmenzeichen sind eingetragene Markenzeichen derADP, LLC. ADP A more human resource ist eine Dienstleistungsmarke vonADP, LLC. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligenInhaber. Copyright © 2017 ADP, LLC. 