Nelnet: Man muss es einfach mal gesagt haben

An der Börse New York notiert die Aktie Nelnet am 10.08.2020, 02:16 Uhr, mit dem Kurs von 63.57 USD. Die Aktie der Nelnet wird dem Segment "Verbraucherfinanzierung" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Nelnet nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Nelnet. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 2,44 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Nelnet momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Nelnet auf dieser Basis überverkauft (Wert: 25,68). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. Nelnet wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Für Nelnet liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nelnet vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 52 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (63,57 USD) könnte die Aktie damit um -18,2 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Nelnet-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Fundamental: Nelnet ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Verbraucherfinanzierung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,53 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,35 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

