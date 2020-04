Nele Schenker verstärkt Schirmherrschaft im Ronald McDonald Haus Cottbus / Die gebürtige Cottbuserin macht sich gemeinsam mit Dagmar Frederic für ihr Herzensprojekt stark (FOTO)

München/Cottbus (ots) - Das Ronald McDonald Haus Cottbus bekommt prominente Verstärkung: Die Sportmoderatorin und gebürtige Cottbuserin Nele Schenker wird sich zukünftig gemeinsam mit Dagmar Frederic für Familien schwer kranker Kinder, die im Carl-Thiem-Klinikum Cottbus behandelt werden müssen, engagieren. Damit sorgt nun ein starkes Schirmherrinnen-Duo dafür, das "Elternhaus für die Lausitz" und seine Arbeit für Familien schwer kranker Kinder bekanntzumachen und um Unterstützung zu werben.Nele Schenker kennt das Ronald McDonald Haus in ihrer Heimstadt schon seit ihrer Kindheit: "Es macht mich sehr glücklich, mich für Familien in einer absoluten Ausnahmesituation einsetzen zu können. Für die Region war die Eröffnung des Elternhauses ein Segen. Ich war damals 13 und bin seither schlichtweg begeistert von der Idee und dem großartigen Engagement. Für mich geht mit der Schirmherrschaft ein Herzenswunsch in Erfüllung", so die neue Schirmherrin.Im Elternhaus mit seinen 15 Apartments, das sich überwiegend durch Spenden finanziert, finden jedes Jahr rund 400 Familien einen Rückzugsort, an dem sie sich erholen und gleichzeitig auf eine starke Gemeinschaft bauen können, die sie auffängt. Hausleitung Sibylle Stahn freut sich sehr, nun zwei starke Frauen an der Seite des Elternhauses zu wissen. "Wir haben gleich gespürt, dass das Elternhaus für Nele Schenker eine absolute Herzensangelegenheit ist. Es ist für uns ein großes Glück, mit ihr und Dagmar Frederic nun zwei Botschafterinnen für unsere Sache an unserer Seite zu wissen."Nele Schenker unterstützt die McDonald's Kinderhilfe Stiftung bereits seit drei Jahren; die vielfache Landesmeisterin der Leichtathletik, die bis 2009 die Eliteschulen des Sports in Cottbus und Potsdam am Olympiastützpunkt Brandenburg besuchte, hat sich bisher im Rahmen von Sport- und Benefiz-Events engagiert. Insgesamt betreibt die Stiftung in Deutschland 22 Ronald McDonald Häuser in unmittelbarer Nähe von Kliniken.Über das Ronald McDonald Haus Cottbus und die McDonald's Kinderhilfe StiftungSeit 2003 ist das Ronald McDonald Haus Cottbus ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus behandelt werden. Jedes Jahr nehmen rund 400 Familien eines der 15 Apartments in Anspruch und können so ganz in der Nähe ihres Kindes bleiben. Dagmar Frederic und Nele Schenker haben die Schirmherrschaft für das Elternhaus übernommen. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung. Neben 22 Ronald McDonald Häusern betreibt die gemeinnützige Organisation deutschlandweit 6 Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unter http://www.mcdonalds-kinderhilfe.org/cottbus.Pressekontakt:Ronald McDonald Haus CottbusSibylle Stahn, LeitungMail: haus.cottbus@mdk.orgTel: 0355 - 493 84-0Nele SchenkerFelix Seidel - Agentur SEI SPORTMail: management@neleschenker.deTel: 0173 - 248 28 02Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/34184/4563591OTS: McDonald's Kinderhilfe StiftungOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuell