Nel von zwei Seiten in die Zange genommen. PlugPower/Fortescue liefern 2GW ab 2023 und Enapter spielt die Kostenkarte.

Langsam wird’s eng für die Nel Asa. Während man in Heroya „erstmal“ mit 500 MW Elektrolyseur-Kapazität zufrieden ist – man warte auf weitergehende Nachfrage/Grossaufträge – gibt das Plug Power/Fortescue JV in Australien Gas. Bauarbeiten für die 2 GW-Produktionsstätte „down-under“ unter Hochdruck.

Auslieferungen sollen bereits Anfang 2023 starten. Und nachdem auch Siemens Energy „direkt mehrere GW“ Kapazität in Berlin ab 2023 an den Start bringen will, kann man schon fragen, warum Nel mit „nur“ 500 MW Jahreskapazität startet ohne weitere Ausbaumassnahmen. Klar diese könnten „schnell“ auf 2 GW erweitert werden, aber offensichtlich vertraut man der eigenen Pipeline nicht, als das man bereits im Vorfeld Kapaziätten schafft. Neben der „weiteren“ Produktionsstätte Plug Powers in Australien mit Fortescue Industries, darf man natürlich nicht die bereits angelaufene Gigafactory in Richmond vergessen und die gemeinsam mit der SK Group angeschobene Gigafactory in Südkorea. Und ach ja, auch in Duisburg sieht Plug Power ja Ausbaukapazitäten – neben der bereits eröffneten Europazentrale.



Und aus Deutschland kommt dann noch von der Enapter die selbstbewuste Aussage gegenüber S&P Global, dass die eigenentwickelten modularen AEM-Elektrolyseure gegenüber den PEM- und alkalischen Elektrolyseuren, wie sie beispielsweise von Nel angeboten werden, wesentlich günstiger in der Herstellung und auch beim „Stromverbrauch“ je Kilogramm produzierten Wasserstoffs. Zuerst zu den Fortschritten des amerikanisch-australischen Joint ventures beim Bau der Produktionsstätte in Australien:

Fortescue berichtet von Baufortschritten der 2GW-Factory in Gladstone

Dass das Plug Power/Fortescue Future Industries Joint Venture „Gas gibt“ beim Aufbau der lokalen Produktion überrascht nach den bereits gemeldeten zwei potentiellen Grossaufträgen von Covestro respektive von e.on wenig. In australischen Medien wird bestätigt, dass Fortescue Future Industries mit dem Bau der nach eigenen Angaben weltgrößten Produktionsstätte für Elektrolyseure in Gladstone, Queensland, begonnen habe, der ersten Stufe einer riesigen Anlage, die später auch Windturbinen, Solarmodule, Batterien und Kabel herstellen soll. Wobei die aktuelle sich überschlagenden Entwicklungen im Wasserstoffsektor den Gebrauch des Wortes „grössten“ schnell zu „ehemals grössten“ werden lassen.

Fortescue Future Industries, der neu geschaffene Bereich für grüne Energie vom Eisenerzimperium Fortescue Metals, ist davon überzeugt, die ersten Elektrolyseure im Jahr 2023 auszuliefern. Und es wird geklotzt: Die Produktionsstätte soll eine Anfangskapazität von zwei Gigawatt pro Jahr haben –genug, um jedes Jahr mehr als 200.000 Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren. Wobei das dann nicht mal für den Eigenbedarf Fortescues reicht: Da Fortescue Future Industries allein bis 2030 jährlich 15 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen will, wofür mehr als 200 GW an neuer Wind- und Solarkapazität in Australien oder anderswo auf der Welt benötigt würden.

Phase eins mit Kosten von rund 114 Mio AUD…

…wird erweitert, sobald sich die aktuellen Nachfrageindikatoren herauskristallisieren. Das Ziel von Fortescue sei es, das weltweit führende, integrierte Unternehmen für rein erneuerbare Energien und grüne Produkte zu werden, die australische Wirtschaft anzutreiben und Arbeitsplätze für Australier zu schaffen, während sich die Welt von fossilen Brennstoffen wegbewege. Andrew Forrest, der Eisenerzmagnat, sagte: „Die bahnbrechende Elektrolyseanlage von Fortescue Future Industries in Gladstone stellt Queensland in den Mittelpunkt dieser Revolution, die eine völlig neue Industrie und Tausende von Arbeitsplätzen für mehrere Generationen für Australier schafft“.

“Fortescue Future Industries is ahead of the curve. The electrolyser facility is set to be complete by early next year and will quickly scale up to meet the growing demand for electrolysers. We plan to manufacture other renewable energy components in future expansions,” sagte Julie Shuttleworth, CEO von Fortescue Future Industries. Und wo bleibt da Nel mitz seinen ehrgeizigen Plänen? Der Markt scheint riesig, die wahrscheinliche Nachfrage – Ketchuppeffekt – nach Elektrolyseuren müsste bis 2030 wahrscheinlich höher als die Nachfrage sein, aber die Grossen wie Fortescue, nucera, Siemens Energy u.a. geben Gas. Ob sich da Nel behaupten kann, wird die Zeit erweisen.

Dann noch die andere Seite – Anschaffungs- und laufende Kosten – Enapter sieht sich gegenüber PEM- und alkalischen Elektrolyseur Anbietern klar im Vorteil. Bedrohung für Nel zumindest nicht kurzfristig.

Die deutsche Enapter errichtet gerade in Saerbeck eine eigene Elektrolyseur-Produktion, die modulare, kleinteilige Elektrolyseureinheiten herstellen soll, die gegenüber den „klassischen“ Verfahren grosse Vorteile aufweisen soll. Aber vorab zur Entwarnung für Nel – zumindest auf absehbare Zeit – die Elektrolyseure sollen eher in kleineren Einheiten eingesetzt werden mit Tagesproduktionsmengen von bis zu 480 KG/Wasserstoff. Also – noch? – keine Elektrolyseure für die geplanten Grossanlagen mit mehreren 100 MW oder gar mehreren GW-Kapazität. ausserdem soll die Kapazität in Saerbeck jährlich „nur“ 280 MW betragen, also auch von dieser Seite erstmal keine Konkurrenz für Nel, aber die Kostenaufstellungen machen auf mittlere oder lange Sicht schon nachdenklich: