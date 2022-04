Nel und Plug Power: Gestern im Gleichschritt- Aufträge aus Europa. Könnten sich die Aktionäre dran gewöhnen!

,

Nel unnd Plug Power – zwei Wasserstoff Pureplayer die bei den Analysten sehr gut weg kommen. Wie abgesprochen kam gestern im Abstand von wenigen Stunden bei beiden eine Meldung zu Auftragseingängen – Tankstellen respektive Elektrolyseur. Beide kamen aus Europa. Erste Zeichen von REPowerEU? ,

Die amerikanische Plug Power sicherte sich einen 10 MW Elektrolyseur-Auftrag aus Ungarn. Und die Norweger konnten zwei Aufträge von einem Kunden „aus Europa“ verbuchen. an zu wirken?Wobei Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) definitiv den höheren Auftragswert in seine Bücher nehmen kann: Gesamtprojektkosten des Elektrolyseurs sollen 22 Mio EUR sein – wie hoch Plug Powers Anteil daran ist, konnte der Meldung nicht entnommen werden. Die Norweger freuen sich über gut 3 Mio EUR Auftragsvolumen, wobei gerade im H2-Tankstellenbereich wohl noch einges auf die norwegische Nel zukommen wird: Ietzter Zeit war schon ein steigender Orderflow für Tankstellentechnologie feststellbar. Und die Förderungen zum Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur werden gerde europaweit erhöht, unterlegt von privatwirtschaftlichen Investoren.

Viel Geld steht zur Verfügung – Nel ’s Tankstellen sind wettbewerbsfähig und gefragt

Beispielsweise die im Februar 2015 gegründete MOBILITY Deutschland GmbH von den Gesellschaftern Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell und TotalEnergies gegründet. Im Jahr 2021 kam Hyundai als weiterer, insgesamt siebter, Gesellschafter hinzu. Und Hy24, Fondmanager der weltweit größten Investitionsplattform für sauberen Wasserstoff, kam 2022 als achter Gesellschafter der H2 MOBILITY Deutschland GmbH dazu. Und die „gesetzte Nachfrage durch Everfuel für Nel ist ja bereits hinreichend diskutiert worden.

Nel und Plug Power – Ernte scheint zu beginnen. Wir dja auch Zeit würden einige sagen

Die ungarische MOL Group, ein internationales, integriertes Öl-, Gas- und Petrochemieunternehmen, sicherte sich Gestern die Zusammenarbeit mit Plug Power Inc., um eine von – nach eigenen Aussagen – “Europas größten Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff” in der Donau-Raffinerie von MOL in Százhalombatta, Ungarn zu bauen. Grüner Wasserstoff soll den CO2-Fußabdruck des Betriebs der Donauraffinerie verringern und langfristig eine emissionsfreie Mobilität ermöglichen.

Unter Verwendung einer 10-Megawatt (MW)-Elektrolyseeinheit von Plug Power wird die 22-Millionen-Euro-Anlage von MOL in der Lage sein, jährlich etwa 1.600 Tonnen sauberen, CO2-neutralen, grünen Wasserstoff zu produzieren und bis zu 25.000 Tonnen Kohlendioxid durch Verdrängung eines einegsetzten erdgasbasierten Produktionsprozess. Da dieser Prozess ein Sechstel der Kohlendioxidemissionen der MOL-Gruppe ausmacht, unterstützt diese Investition die CO2-Neutralitätsziele von MOL und wird zur Energieunabhängigkeit der Region beitragen.

Produktionsstart in Ungarn im nächsten Jahr – Plug Power Aktie im Vorwärtsgang?

Nach der Inbetriebnahme im Jahr 2023 plant MOL den grünen Wasserstoff in seiner Donau-Raffinerie in der Kraftstoffproduktion zu verwenden. Dabei sollen Wasserstoffatome in die Moleküle von MOL-Kraftstoffen eingebaut werden , wodurch die Kohlenstoffemissionen der Produktionstechnologie und des Endprodukts gesenkt werden soll.

“We are convinced that hydrogen is not only one of the most important energy carriers of the already ongoing energy transition, but it will be an essential factor in the new, carbon-neutral energy system as well. This new technology allows the introduction of green hydrogen production in Hungary, Százhalombatta, which makes MOL Group one of the most important players in the sustainable energy economy in the region,” erläutert Gabriel Szabó, Executive Vice President Downstream bei der MOL Group.

“Green hydrogen addresses two critical issues facing humanity: climate change and energy independence,” ergänzt Andy Marsh, CEO Plug Power. “And our opportunities seem limitless to support the trend to pull green hydrogen into more traditional industrial hydrogen markets throughout the world. We are pleased to provide our state-of-the-art electrolyzer technology to MOL Group’s Danube Refinery and enable MOL Group to take a big step forward in addressing these issues for the region.”

Ob bei dem Weg Mol’s zur CO2-Neutralität in 2050 noch weitere Aufträge für Plug Power winken wird sich zeigen. Möglich wäre es natürlich.

Für 2021 erreichte Plug Power einen Umsatz von rund 502 Mio USD, während 497 Mio USD erwartet wurden. Und im Q4 erreichte man davon rund 162 Mio USD. Positiv: Über 20 % der Umsätze des Quartals kamen von neuen Geschäftsaktivitäten, darunter Verkäufe von Elektrolyseuren in Höhe von über 10 Mio USD. Aufträge für das neue Geschäftsfeld Elektrolyseure zur Auslieferung in 2022 belaufen sich auf 155 MW, dazu ein 250 MW Auftrag von Fortescue zur späteren Auslieferung respektive noch nicht vertraglich fixiert. Für 2022 ist ein Umsatz von 900 bis 925 Mio USD geplant – ein Zuwachs von 80% gegenüber 2021. Und so bestätigt man auch die Ziele für 2025: 3 Mrd USD Umsatz mit einer operativen Marge von 17 %.

EINE WEITERE SPANNENDE FRAGE. INWIEWEIT KANN PLUG POWER KURZFRISTIG DURCH DAS REPOWEREU PROGRAMM sein Expansionstempo weiter beschleunigen? Die bisher von Plug „auf die Strasse gebrachten Joint Ventures“ mit Renault. Der südkoreanischen SK Group. Und der australischen Fortescue. Dazu der spanischen Acciona. Alle scheinen im Zeitplan und stützen so die Prognosen für 3 Mrd USD Umsatzziel in 2025. Wenn durch das REPowerEU Programm jetzt ein weiterer greifbarer Umsatzbringer – wie eine europäische Gigafactory für Elektrolyseure – hinzukäme. Wären die Prognosen dann …



Plug Power Inc | Powered by Plug Power Inc | Powered by GOYAX.de

Und Nel steht Plug Power kaum nach…