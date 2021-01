Nel: Shell ist wohl überzeugt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Das norwegische Hydrogen-Pure-Play Nel Asa (WKN: A0B733) startet mit Rückenwind in 2021, da es kurz vor Silvester noch einen 20-Megawatt-Auftrag für Elektrolyseure im Gegenwert von 7,2 Millionen Euro erhalten hat. Installiert werden die Geräte zur Wasserstofferzeugung in Shells Raffinerie Fredericia in Dänemark.

Wie Nel im offiziellen Statement erklärte, werde die Anlage in Fredericia eine Produktionskapazität von bis zu 8 Tonnen grünem Wasserstoff pro Tag haben, der wiederum aus erneuerbarem ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.