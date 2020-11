Nel, Plug Power und Ballard: Sicherer investieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Liebe Leser,

in diesen Tagen geht es für die Unternehmen der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche stark voran. Plug Power hat erst gestern einen neuen 15-Jahres-Rekord aufgestellt und kam direkt in die Nähe der 20-Euro-Marke. Hintergrund ist ganz offensichtlich der Wahlsieg von Joe Biden in den USA. Die Branche hofft darauf, wegen der Klimaziele und dem Beitritt der USA zum UN-Klimaschutzabkommen reichlich bedacht zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



