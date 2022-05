Nel Plug Power Bloom Energy Ballard Power – Quartalszahlen enttäuschten bei allen, Analysten sehen in Zukunft

Nel Plug Power Bloom Energy Ballard Power – Wasserstoff, grünerWasserstoff exakt, muss gefördert und ausgebaut werden, da waren sichzuletzt die EU-Kommission und Industrievertreter einig – klares EU-Bekenntnis zum Ausbau der Hydrolyseur-Produktion. aber zuerst einmal ging es in den letzten Tagen

um das JETZT. Um die Quartalsergebnisse der wichtigen Wasserstoff-Pureplayer. Und da gab es lange Gesichter. Nicht dass Verluste überraschten, aber fast alle fuhren mehr Verluste ein, als erwartet. Und auch bei den – eigentlich beeindruckenden – Umsatzsteigerungen wurden generell die Analystenschätzungen verfehlt. Mal deutlich, mal eigentlich nur marginal. Aber diese „Enttäuschungen“ kamen zusammen mit einer insgesamt hochnervösen Marktstimmung, die für Growth-Werte eigentlich durch die Bank in den letzten Tagen nur Verluste kannte.



REPowerEU-Pläne erfordern 90 bis 100 GW Elektrolyseur-Anlagen, allein für den europäischen Bedarf bis 2030. aber das half nicht bei den aktuellen Quartalsergebnissen!

Und die ehrgeizigen EU-Pläne – REPowerEU, konkretisiert am 19.05.2022, so der aktuelle EU-Kommissions-Zeit-Plan – erfordern zusätzliche Produktionskapazitäten für Elektrolyseure – gerade in Europa. Chance nicht nur für Nel, sondern beispielsweise für die Plug Power mit Europazentrale im geplanten Wasserstoffhub „Duisburg“ oder Bloom Energy oder eben andere, die auf den Markt drängen, wie Siemens Eenrgy oder thyssenKrupp. Zum aktuellen Status der einzelnen „Anlegerlieblinge“, oder sind es schon Ex-Lieblinge? – sagen die Quartalsergebnisse einiges aus. In chronologischer Reihenfolge:

Nel Plug Power Bloom Energy Ballard Power – Bloom verfehlte als erster am 05.05. die Erwartungen, Aktie „natürlich“ abgestraft

„In many ways, Bloom Energy’s long-term view of the macro factors that would drive growth for our business are becoming reality,“ sagte am 05.05. CEO und Unternehmens-Gründer KR Sridhar. Bloom könnte „a meaningful contributor to the energy sector’s efforts to support decarbonization,“ an dem sich ein „significant demand“ für Bloom’s Produkte entwickle. Anschliessend bestätigte er nochmals ausdrücklich die Jahresziele/Prognose. Noch optimistischer Greg Cameron, Executive Vice President und CFO von Bloom Energy: “We’re off to a great start to the year – we delivered record Q1 revenue and our commercial pipeline is strong, in line with our expectations. We remain confident in our business and are reaffirming our 2022 financial guidance. We look forward to hosting our Investor Conference on May 25th in Fremont, CA.”

Milliardenumsatz für 2022 – noch mit sinkenden Verlusten, aber vollen Kassen geplant und erwartet. Ab 2023… Mit einem 2021er Jahresumsatz von 972 Mio USD (plus 22% gegenüber Vorjahr), einem Auftragsbestand, der annähernd eine Jahresproduktion ausmacht, 615 Mio USD in der Kriegskasse, um noch anfallende Verluste (2021: Verlust 164 Mio USD !) aufzufangen, sieht man sich gerüstet für 2022. In 2022 sollen erstmals die Hochtemperatur elektrolyseure kommerziell ausgeliefert udn verkauft werden. Die Prognsoe für 2022 sieht folgendermassen aus: Umsatzziel zwischen 1,1 und 1,15 Mrd USD, Bruttomarge 24%, „Non GAAP“-operative Marge Minus 1 %, wobei hier keine „Aktienoptionsprogramme berücksichtigt sind.Inclusive Aktienprogrammen bewegte man sich in 2021 bei Minus 10 %.

Chart angeschlagen – oder kommt jetzt für die Wasserstoff’s irgendwann eine Bodenbildung. Derzeit technisch definitv kein Kauf. Operativ? Fragt sich wo der Boden zu finden ist. Derzeit „fallendes Messer“ mit viel operativer Phantasie. Und die Kassen bis zum Break-Even in 2023 – geplant – sind voll.

Nel Plug Power Bloom Energy Ballard Power – Insgesamt gab es einen überraschenden Gewinn, aber operativ überwogen am Ende doch die Bedenken der Anleger

Der Nel Aktie fehlen nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge. Natürlich am Liebsten für „grössere Elektrolyseure“ aus dem Pool der 22 GW potentieller Aufträge. Am 03.05.2022 gab’s da Bewegung. Den Norwegern ist es gelungen „von Anfang an“ dabei zu sein – bei Planung und Aufbau eines H2-Hubs.

Nel Aktie fehlen nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge. Natürlich am liebsten für „grössere Elektrolyseure“ aus dem Pool der 22 GW potentieller Aufträge. Und Mittwoch Morgen gab es die Quartalszahlen – nachdem am Montag Plug Power und Ballard Power enttäuscht hatten – der erwartet schwere Stand.

Auf jeden Fall in „kursgefährliches“ Unterfangen in hoch-nervösen Börsenzeiten, wo die Aktie der Norweger sowieso unter Druck steht. Und es sah zuerst ziemlich übel aus: Vor Börseneröffnung wurden die durchwachsenen Quartalsergebnisse veröffentlicht und der Markt schien im freien Fall – um 09:30 handelte Nel schon bei 1,12 EUR – und das Jahrestief bei 1,05 EUR schien nur eine Frage von Stunden. Aber dann startete die Gegenbewegung, die dann ma Edne des Tages bei 1,20 EUR zumindest einen Kurseinbruch vermied. Dafür ging es dann in den nächsten tagen – mit dem Sektor – runter. Obwohl mittlerweile die Analysten trotz der Quartalsergebnisse positiv für die Aktie bleiben. Zuerst aber die Zahlen:

Analystenerwartungen und IST für die Nel Aktie

Durchschnittlich wurde ein Verlust im Q1 von -0,048 NOK je Aktie erwartet – laut Analysten-Schätzung. Erwartete Verbesserung zum Q1/2021 als man einen Verlust von -0,48 NOK je Aktie berichtete. Weiterhin wurde – durchschnittlich – ein kräftiges Umsatzplus auf 257,4 Mio NOK gegenüber den 157 Mio NOK im Q1/21 erwartet.

GELIEFERT: Umsatz klar unter den Erwartungen mit 213 Mio NOK – ABER ÜBERRASCHEND erreichte man je Aktie – kräftig über Erwartungen – einen GEWINN von 0,06 NOK. Letzlich ein überaus positves Signal und „proof of concept“, dass man in Richtung Break-Even geht. Abe rwie gesagt: Es fehlen die grossen Aufträge. Immer noch.

Bemerkenswertes im Quartalsbericht der Nel Asa

Nel erreicht einen Rekordauftragsbestand von insgesamt 1,289 Mrd NOK – mit Auftragseingang im Q1 von 283 Mio NOK (Vorjahr: 263 Mio EUR). Wobei das EBITDA im Minus bei Minus 152 Mio NOK sich nahezu verdoppelt hat gegenüber dem Vorjahr mit Minus 74 Mio NOK.

Spannender: Nel hat sich entschieden eine zweite Produktionsanlage in Europa – Ort wird noch bekannt gegeben – mit einer Startkapazität von 500 MW zu errichten. Und das Geld dafür ist da: Aktuell zum 31.03.2022 hat Nel 3, 94 Mio NOK „Cash“ (Vorjahr: 3 248) – gestärkt durch ein Placement von 1,5 Mrd NOK im letzten Quartal, der höchsten Einzelkapitalerhöhung „ever“. Dazu klar Worte vom scheidenden CEO:

“We remain committed to our growth strategy and are confident in the long–term potential for the industry. Both backlog and pipeline are growing, and we continue to see a strong outlook for green hydrogen”, sagte CEO Jon André Løkke. “By industrializing our technology platforms, designing large–scale hydrogen plants, and further develop our technology, we will continue to reduce cost and take large steps towards our goal of reaching fossil parity by 2025”.

Fördertöpfe führen zur Entscheidung einen zweiten Produktionsstandort innerhalb Europas zu starten bevor Heroya seine Endausbaustufe erreicht hat

Eleganter formuliert hört es sich so an: “We have enough space to expand our production capacity at Herøya, but are also considering other locations in Europe outside of Norway, where the authorities can offer favorable frame–work conditions,” äussert sich Løkke – bestärkt durch sein Treffen mit der EU-Kommission am Donnerstag letzter Woche:

Wasserstoff, grünerWasserstoff exakt, muss gefördert und ausgebaut werden, da waren sich am Donnerstag die EU-Kommission und Industrievertreter einig – klares EU-Bekenntnis zum Ausbau der Hydrolyseur-Produktion in Europa.

So weit legte sich EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton in einer gemeinsamen Erklärung fest. Er äusserte sich konkret: „Sauberer Wasserstoff ist unverzichtbar, um industrielle Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und zu unserer Energieunabhängigkeit von Russland beizutragen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, deshalb ist dieser europäische Elektrolyseur-Gipfel so günstig. Die Industrie hat heute einer Verzehnfachung der Fertigungskapazitäten für Elektrolyseure in Europa zugestimmt. Die Kommission wird dieses wichtige industrielle Upscaling für eine industrielle Führungsrolle bei den sauberen Energietechnologien der Zukunft unterstützen“

Und traf dabei bei Nel’s Jon André Løkke auf offene Ohren: „Die Nachfrage nach grünem Wasserstoff wächst extrem schnell und wir freuen uns über die Bereitschaft der Europäischen Kommission, uns dabei zu helfen, unsere gemeinsamen Ziele für die Produktion von grünem Wasserstoff und die Ausweitung der Produktionskapazitäten für Elektrolyseure zu erreichen“.

Die Analysten zu Nel Asa – nach den Quartalszahlen – bleiben optimistisch, Durch die Bank!

Barclays Analyst bleibt bei „Overweight“ mit einem Kursziel von 25 NOK. Er betrachtet das erste Quartal als Weckruf die Auswirkungen von Zuliefererpreissteigerungen und Lieferkettenprobleme im Auge zu behalten, sieht aber „die Story“ unverändert positiv. Genauso Goldman Sachs, die nach den Q1-Ergbenissen klar bei ihrem BUY und dem Kursziel von 22 NOK bleiben. Hauptaugenmerk legtemna bei dne Amerikanern auf das steigende Orderbuch und man sah seine Erwartungen an die Q1-Zahlen, anders als die meissten anderen, als weitgehend erfüllt an. RBC bleibt bei „Outperform“ und einem Kursziel von 24 NOK – Nel bleibe einer der Wasserstofffavoriten der kanadischen Bank – trotz oder wegen der Q1 Ergebnisse.

Warum in die Ferne schweifen,wenn …

Am 07.02.2022 titelten wir „Nel Asa Aktie Tiefschlag. ITM Power und Linde räubern in Nel’s Hinterhof. In Heroya. 24 MW. Fast in Sichtweite.“ – seinerzeit erteilte der Düngemittelproduzent Yara Norge AS für sein Werk in Heroya – keine 5 Kilometer entfernt von Nel’s Elektrolyseur-Fabrik – einen Auftrag an die Linde Beteiligung ITM für einen 24 MW Elektrolyseur. Sah nach einem „Betriebsunfall“ für Nel aus und im Endeffekt, wäre bei Yara doch Nel gesetzt. Denn bereits am 20.08.2019 (!) hatte Nel Hydrogen Electrolyser ASA,eine Kooperationsvereinbarung mit Yara International ASA zur Entwicklung effizienter, umweltfreundlicher Ammoniak- und Düngemittelproduktionslösungen. Nel’s alkalischer Elektrolyseur sollte mit Förderzusage im Rahmen des PILOT-E-Programms emissionsfrei Düngemittel produzieren.

Und jetzt scheint der Yara-Konzern, mit 17.000 Mitarbeitern und 16,6 Mrd USD Umsatz weltweit einer der grössten Düngemittelproduzenten, mit „grünem Ammoniak“ durchstarten zu wollen

Am 04.05.2022 machte Yara International deutlich, wie wichtig „grüner Ammoniak“ und damit klimaneutrale Produktion in Zukunft für den Gesamtkonzern werden soll: Yara International ASA prüfe ein mögliches „IPO“ seines Yara Clean Ammonia-Geschäfts („YCA“) an der Osloer Börse. Mit der langfristigen Absicht die Mehrheit – mind. 51% – an YCA zu behalten, plant man mit einer Börsennotiz Minderheitsinvestoren zu gewinnen, um grössere Investitionen in die Wasserstoffwirtschaft stemme zu können. Und YCA ist bereits in einer interessanten Grössenordnung – zum Q1/2022 kam man auf ein 12-Monats EBITDA von immerhin 166 Mio USD – mit hohen Wachstumsraten, die durch frisches Geld nochmals beschleunigt werden sollten.

Denn sauberes, „grünes“ Ammoniak soll eine entscheidende Rolle bei emissionsfreien Schiffskraftstoffen, Stromerzeugung und grünem Dünger spielen und dazu wurde YCA im Februar 2021 als separates Segment und Geschäftseinheit gegründet. Zur „Visualiserung“ des Beteiligungswertes und zur Beschleunigung des Wachstums wird nun ein IPO geplant. Frisches Geld für Grossprojekte – nicht „nur“ ein 24 MW Elektrolyseur, wie in Heroya. Und bei diesen neuen Investitionen, sollte Nel ASA in einer guten Ausgangsposition sein.

Wasserstoffprojekte benötigen – noch – staatliche Förderung oder Anschubfinanzierung – auch in Norwegen. Und hier sollte der norwegische Staat einem Lieferanten Nel ASA für Elektrolyseure gewogener sein, als ausländischen Lieferanten. Bestätigt vor Kurzem durch das Interesse der norwegischen Regierung an norwegischen Lösungen in der Wasserstoffwirtschaft – Gründung des Nordic Industries Center. Dieses Netzwerk , das formal unter dem Namen Nordic Industry Center tätig ist, wurde initiiert mit dem Ansatz, eine Arena für den Wissensaustausch, die Projektentwicklung und die Beschleunigung norwegischer Unternehmen zu schaffen, die an chinesischen Megaprojekten teilnehmen und ihr Geschäft in China ausbauen möchten.

Grossaufträge im Elektrolyseur-Bereich wären immer noch für Nel Asa die Bestätigung, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind, sondern Gestalter in der Wasserstoffzukunft. Auf jeden Fall ist das Thema Wasserstoff wieder aktuell. Durch den Krieg in der Ukraine aktueller denn je. Und auf jeden Fall in Nova Scotia hat Nel einen „dicken Fisch“ an Land gezogen – man ist mit der Planung und danach – wahrscheinlich – Lieferung der entsprechenden Elektrolyseure beauftragt! Und Everfuels Wasserstoff-Hub in Norwegen sollte auch grössere Aufträge für Nel „liefern“ – über kurz oder lang.



Chart: NEL Asa | Powered by Chart: NEL Asa | Powered by GOYAX.de