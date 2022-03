Nel, Plug Power, Ballard Power, SFC Energy – 200 Mrd EUR bis 2026 könnten Zusatzschub bringen.

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Plug Power Ballard Power oder SFC Energy – heissen so die Wasserstoffprofiteure von Lindner’s 200 Mrd EUR Budget bis 2026 „für den klimafreundlichen Umbau Deutschlands. Hier geht es um Elektroladesäulen, „Dämpfung der Energiepreise“, „Erneuerbare“ und ausdrücklich betont: Wasserstofferzeugung und Einsatz. Neben dem allseits postulierten Planungsbeschleunigungen und Bürokratieabbau ist gerade für Wasserstoff die allgemein akzeptierte „Anschubfinanzierung“ notwendig, bis wettbewerbsfähige Preise erreicht werden könnnen. So wie es mittlerweile subventionsfrei bei Solar- und Windenergie grösstenteils erreicht werden konnte.

Politik muss etwas tun für „Friedensenergien“. Und Wasserstoff ist hier wichtiger Mosaikstein – Nel Plug Power Ballard Power oder SFC Energy stehen bereit.

Passend dazu die heutige Meldung von Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881), die im zweiten Anlauf versuchen die Förderung ihres geplanten 20 MW-Elektrolyseurs am Standort Burghausen zu erhalten. Das gemeinsam mit der Linde GmbH, Tochter der Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) , geplante Projekt war 2021 „in der wzeiten Runde“ bei der EU gescheitert.

Die erneute Einreichung begründet Christian Hartel, Vorstandsvorsitzender der Wacker Chemie AG: „Mittlerweile hat die EU ihre Auswahlkriterien angepasst und zudem das jährliche Fördervolumen von 1 Mrd. € auf 1,5 Mrd. € erweitert, was auch die Förderung eines mittelgroßen, aber hochinnovativen Projekts wie RHYME Bavaria erlaubt“. Und weiter: . „Daher rechnen wir uns bei einem erneuten Anlauf gute Chancen aus, für dieses zukunftsweisende Vorhaben die nötigen Fördermittel der Europäischen Union zu erhalten. RHYME Bavaria ist ein wichtiger Baustein, um unsere ambitionierten Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Bis zum Jahr 2030 wollen wir unsere absoluten Treibhausgasemissionen halbieren und bis 2045 klimaneutral produzieren.“

Und dann das H2-Dilemma -Investitionsvolumen für das Projekt veranschlagt WACKER auf rund 100 Mio EUR.

Und die für das Vorhaben bei der EU beantragte Förderung liegt im zweistelligen Millionenbereich. Die EU unterstützt über ihren Innovation Fund innovative kohlenstoffarme Technologien und Prozesse in energieintensiven Industrien bis 2030 mit insgesamt 10 Mrd EUR.ABER OHNE FÖRDERUNG GEHT ES NICHT: Allerdings sei solch Projekt unter den derzeitigen Rahmenbedingungen noch nicht wirtschaftlich zu gestalten, betonte Hartel. „Daher brauchen wir eine Unterstützung von staatlicher Seite, um den Einstieg in die erneuerbare Wasserstoffwirtschaft zu ermöglichen.“

Auftritt Minister Lindner – Nel Plug Power Ballard Power oder SFC Energy stehen bereit

Gerade bei Nel Asa (ISIN: NO0010081235) ist der Ausblick auf 3 potentielle GW-Produktionsstätten „zum Abarbeiten“ der auf 22 GW verdoppelten potentiellen Auftragspipeline nicht nur von der Erteilung der Elektrolyseur-Aufträge abhängig, sondern auch von der Freigabe der parallel laufenden Förderanträge. Und hier wird es natürlich einfacher, je grösser die Fördertöpfe. Also gute Aussichten von Nel weiter gestätigt. Was die Norweger aber auch gut gebrauchen können, nachdem zuletzt irritierende Insideraktivitäten das eigentlcih positive Gesamtbild etwas trübten:

Irritierend die Insideraktivitäten in der Nel Asa Aktie

Also operativ auf „überschaubaren Niveau“ mit Perspektive, die hochgesetzten Umsatzziele in den nächsten Jahren zu erreichen. ABER nicht ins Bild passen dazu zwei Insidertrades im Anschluss an die „Zahlenpräsentation“. Seit dem 05.06.2020 (Anders Søreng, CTO von Nel hatte 220,000 Stück verkauft) gab es keinerlei Insiderverkäufe von Nel Aktien – und jetzt direkt zwei in Folge. Am 18.02., direkt 2 Tage nach Präsentation verkaufte der scheidende CEO Jon André Løkke exakt 1 Mio Aktien zu einem Durchshcnittspreis von 12,86 NOK. Hierfür mag es natürlich private Beweggründe geben, aber dennoch bleibt ein Nachgeschmack, warum ein INSIDER zu derartig „niedrigen Kursen“ – zumindest im Zeitablauf betrachtet – die Hälfte seiner Beteiligung „verscherbelt“. Natürlich gab es entsprechen dsofort Mutmassungen, das er seinen eigenen Ansagen nicht vertraue.

Und am 03.03.2022:“Eine verbundene Partei/nahestehende Person“ von Finn Jebsen, Board Member vonNel ASA, verkaufte 260,000 Aktien zu einem Durchschnittswert von 15,05 NOK je Aktie. Nach der Transaktion halten Jebsen und die „verbundene Partei“ noch 50,620 Nel Asa Aktie. Auch dieser Trade ist wenig geeignet Vertrauen aufzubauen. Vertrauen in die Fähigkeit die hochfliegenden Pläne in reale Auftgräge umzusetzen. Und natürlich: Auch hier könnten rein private gründe für den Verkauf vorgelegen haben. ABER beiden Insidern sollte bewusst sein, dass ihre Verkäufe nicht ohne Resonanz „bei den Anlegern“ bleiben werden. Gerade Wachstumswerte, Aktien, die davon leben, dass man „an ihre grosse Zukunft glaubt“ sind anfällig für solche Insodertrades. „Wenn schon die Insoder nicht dran glauben, dann… FORTSETZUNG MIT POSITIVEN SIGNALEN – SINKENDE SHORTRATEN; ANALYSTENLOB; AUFTRAGSPIPELINE 22 GW



Grossaufträge wären jetzt für Nel Asa die letzte Bestätigung, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind, sondern Gestalter in der Wasserstoffzukunft.Auf jeden Fall ist das Thema Wasserstoff immer noch aktuell. Druch den Krieg in der Ukraine aktueller denn je.

SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) könnte direkt doppelt profitieren: Seit Jahren verfügt die Münchener Gesellschaft über eine hochprofitable „Defense“ Sparte, die bereits für diverse Armeen, wie für die Schweiz oder Israel portable Brennstoffzellen für die Versorgung von Funkgeräten u.ä. auslieferte. Hier könnte durchaus auch im 100 Mrd EUR Sondervermögen für die Bundeswehr „etwas für SFC abfallen, dazu natürlich die Chancen aus dem Wasserstoff-Fördergeldern für die „normalen“ Brennstoffzellen. Hier ist SFC bei den Stückzahlen bereist jetzt weltweit ganz weit vorne.

Zwar wurden Zahlen für 2021 wurden differnziert vom Markt aufgenommen…

… denn im abgelaufenen Geschäftsjahr lieferte SFC Energy Rekordumsätze am oberen Ende der Prognose, verabschiedete sich mit einem verdreifachten Auftragsbestand ins neue Geschäftsjahr und schrieb operativ schwarze Zahlen. Die wahrscheinlich durch teure Aktienoptionsprogramme wohl trotzdem zu einem negativen Jahresergebnis führen sollten.

Konkret: Konzernumsatz wuchs in 2021 um 20,9 % auf 64,3 Mio EUR mit einem vorläufigen bereinigten EBITDA von 6,2 Mio EUR (2020: 2,9 Mio EUR). Und der Ausblick für 2022 sieht ein Umsatzwachstum auf 75 bis 83 Mio EUR mit einem bereinigten EBITDA von 6,0 bis 9,1 Mio EUR und somit einem bereingten EBIT von 1,6 bis 2,9 Mio EUR. Insbesondere die EBITDA-Erwartung scheint wenig ambitioniert. Bei einer angekündigten Verdopplung der Produktionskapazitäten in Deutschland und Aufbau einer neuen Brennstoffzellenproduktion in Rumänien muss man natürlich kurzfristig Gewinnabstriche machen, aber direkt so kräftige?

„… Auf unserem Weg zum Umsatzziel von EUR 350 Mio. bis EUR 400 Mio. sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von mehr als 15 % bis 2025 befinden wir uns voll im Plan.“ – CEO Podeser bei Vorlage der Q4-Zahlen

Denn SFC bietet viel Wasserstoffphantasie: Die grossangelegte Kooperation mit Nel soll bereits im zweiten halbjahr 2022 marktreife Kombunationsprodukte anbieten. Dazu eine Vielzahl anderer „Eisen im Feuer“ für die dezentrale, dekarboniisierte Energieversorgung auch in infrastrukturell schwachen „Weltgegenden“.



