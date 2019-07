Nel: Fulminantes Kurs-Comeback – aber jetzt droht die Konsolidierung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Nel-Aktie (WKN: A0B733) zeigt Stärke und eroberte im Verlauf der vergangenen Handelswoche die Marke von 0,80 Euro zurück. Am Mittwoch teilte Nel neue Details zum Unfallhergang an der Wassserstoff-Tankstelle in Kjørbo bei Oslo mit. Bisher war bekannt, dass es sich um einen Montagefehler handelte (wir berichteten).

Nun heißt es seitens Nel, dass die inneren Schrauben nicht den Vorschriften entsprechend angezogen worden seien. Nel habe sehr klare Vorgaben für das korrekte Anziehen der Schrauben im Hochdruckspeicher. Leider wären in diesem Fall die Anforderungen aufgrund menschlicher Fehler nicht erfüllt worden, so das Unternehmen. Simpel und überspitzt gesagt: Der oder die Anlagetechniker/in war schuld.

Nel-Aktie an entscheidender Marke

Die Nel-Aktie knabbert wieder an der Marke von 1 Milliarde Euro Marktkapitalisierung. Bei einem Kurs von 0,76 Euro wie zur Stunde wird das Unternehmen von Anlegern mit 925 Millionen Euro bewertet.

Nach einem rasanten Kursanstieg von 0,595 Euro am 26. Juni auf zwischenzeitlich 0,81 Euro in den vergangenen Tagen, könnte die Nel-Aktie zunächst reif für eine Konsolidierung sein. Positiv: Am Montag konnte der Aktienkurs an der charttechnischen Unterstützungszone um 0,74 Euro nach oben abprallen.