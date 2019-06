Nel: Es war wohl nur ein Ausrutscher

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Kurskapriolen der Nel-Aktie (WKN: A0B733) haben bei Anlegern Eindruck hinterlassen. Im Vergleich zu den Vorwochen sind die Bewegungen seit Tagen überschaubar. In den letzten vier Handelstagen stabilisieren sich die Anteilsscheine des Wasserstoffproduzenten aus Norwegen um 60 Euro-Cent. Der Kurssturz am 13. Juni, als die Nel-Aktie am Handelsplatz Tradegate auf bis zu 0,437 Euro abverkauft wurde (oder an der Heimatbörse in Oslo auf 4,27 NOK), war wohl ein einmaliger Ausrutscher nach unten.

Zu Nels Geschäft gehört die Entwicklung und Versorgung von Wasserstoff-Tankstellen. Eine solche war am 10. Juni in der Nähe von Oslo in einen Vorfall mitsamt Brand und Explosion verwickelt. Kurz darauf kollabierte der Kurs der Nel-Aktie. Das aktuellste Update von Unternehmensseite datiert vom 20. Juni. Die Untersuchung der Ursache des Lecks seitens der Behörden dauere laut Nel an. Die Firma versicherte, im Falle von neuen Informationen ein Update zu liefern. Dies könne bereits in der laufenden Woche so weit sein.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Update on Kjørbo: the investigations continue and are progressing well. We hope to have more concrete information to share in the next week or so and will continue to update the Q&A site regularly: https://t.co/KV6Z1r5Pb9

— Nel Hydrogen (@nelhydrogen) June 21, 2019