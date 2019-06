Nel: Es ist noch nicht ausgestanden

Die Nel-Aktie (WKN: A0B733) verbilligt sich am Donnerstag weiter auf bis zu 4,26 NOK oder 0,437 Euro. Auffällig sind die hohen Handelsumsätze. Bis 12 Uhr werden an der Heimatbörse in Oslo mehr als 80 Millionen Nel-Aktien gehandelt, auf dem umsatzstärksten deutschen Börsenplatz Tradegate sind es etwa 20 Millionen Stücke. Damit wechseln in Oslo am Donnerstag bis zum Mittag mehr Papiere den Besitzer wie am gesamten Mittwoch.

Nach dem Vorfall an der Wasserstoff-Tankstelle in der Nähe von Oslo (wir berichteten) verspricht Nel Aufklärung, kann aber bis dato keine genauen Angaben zur Ursache des Brandes mit anschließender Explosion geben. Dafür sei es laut Unternehmen „zu früh“ (Stand 12. Juni). Derzeit werde vor Ort eine Untersuchung seitens der norwegischen Behörden durchgeführt, unterstützt von Experten, die durch Nel engagiert wurden. Bis jetzt kann Nel nicht sagen, wann seitens der Behörden mit Ergebnissen zu rechnen ist.

For the most up-to-date information about the Kjørbo incident, please refer to our status and Q&A page on our website: https://t.co/iNh06cTPCR We will update it as information becomes available.

— Nel Hydrogen (@nelhydrogen) June 12, 2019