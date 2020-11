Nel Asa oder Plug Power? Die beste Wahl

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

in der vergangenen Woche ging es zum Schluss noch einmal hoch her. Nel Asa steht ganz kurz vor einem neuen Allzeithoch. In einem atemberaubenden Schlussspurt konnte Plug Power zum Ende der Woche mit einem Plus von 5 % die nächste Stufe im Aufwärtstrend erreichen. Der größte Teil der Entwicklung dürfte darauf fußen, dass die Finanzmärkte inzwischen darauf hoffen, Joe Biden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



