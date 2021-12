Nel Asa lieferte Heiligabend noch schnell zwei Geschenke für die Aktionäre.Tankstellenanlage und Elektrolyseur verkauft.

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa, DER Wasserstoffwert aus Norwegen, steht, wie sein CEO letztens in einem Interview meinte, kurz davor mehrere GW-Aufträge für Elektrolyseure abzuschliessen mit dem Effekt auf Jahre ausverkauft zu sein. Bis dahin arbeitet NEL Asa (ISIN: NO0010081235) seine gesamte Auftragspipeline ab:Und hier kamen am 24.12.2021 direkt zwei zum Abschluss. Einer betrifft die bereits bei der Beteiligung Everfuel technologisch zu überzeugende Tankstellenlösung für Wasserstofffahrzeuge. Neben den sich dieses Jahr häufenden Tankstellenaufträgen für Everfuels im Aufbau befindliches H2-Tankstellennetzwerk in Norwegen, Schweden, Dänemark und in BENELUX, gab es auch vom Kooperationspartner Toyotas, Itochu, diverse Tankstellen-Anlagen- Aufträge für Kalifornien. Dazu Leuchtturmprojekte in Frankreich, Grossbritannien und Deutschland, um nur einige „Keimzellen“ für zukünftige H2-Infrastrukturausbaupläne mit Nel-Tank-Technologie zu nennen.

Nel Asa meldet „mehrere Tankstellenanlagen-Modul“-Aufträge für US-Markt.

Auch wenn das Volumen mit mehr als 6 Mio USD „überschaubar“ erscheint, hat man offensichtlich einen neuen potentiellen Grosskunden aufgetan. Denn wer als US-“ Kraftstofflieferant“ der Nel Asa Tochter Nel Hydrogen Fueling, eine Bestellung für mehrere H2Station -Module für einen Standort in den USA erteilt, wird bestimmt nicht bei eienr Station Schluss machen. Gerade die USA benötigen ein enges Tankstellennetzwerk, wenn man die ehrgeizigen H2-Transportflottenpläne umsetzen will.

„Wir freuen uns, diesen neuen Auftrag für einen US-amerikanischen Kraftstofflieferanten bekannt zu geben, der nicht nur eine große Ehre ist, sondern auch die Stärke unserer hochmodernen Technologie beweist. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden bei seinem Engagement für kohlenstoffarme Kraftstoffe und den Einsatz unserer H2Station -Technologie zu unterstützen“ , sagt Eddy Nupoort, Director of Sales and Business Development in North America bei Nel Hydrogen Inc.

Die „H2Station -„Tankstelle, die aus mehreren Stationsmodulen bestehen soll, soll die Versorgung mit Wasserstoff für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Elektroleicht- und -Schwerlastfahrzeuge erweitern. Die H2Station -Einheiten werden in den Jahren 2022 und 2023 hergestellt und installiert.

Und dann hat Nel Asa noch einen Elektrolyseur verkauft

Ebenfalls an Heiligabend gab es dann eine zweite Meldung der Nel Asa Presseabteilung: Diesmal ist Nel Hydrogen Electrolyser AS, Tochter von Nel Asa, der Auftragsampfänger. Ein „europäischer Kunde“ habe einen Auftrag über ein alkalisches Elektrolyseursystem erteilt. Mit einem Auftragswert von ca. 3 Mio EUR. „Nel hat von einem ungenannten europäischen Neukunden eine Bestellung für ein alkalisches Elektrolyseursystem erhalten. Der Auftrag hat einen Auftragswert von ca. 3 Mio. EUR und die Lieferung der Anlagen wird 2022 erwartet, die erste Wasserstoffproduktion 2023. Der Elektrolyseur wird Wasserstoff produzieren, der mit Erdgas zur Verbrennung in einem Drehrohrofen gemischt wird.“ sagt Raymond Schmid, VP Sales and Marketing EMEA.

Und weiter warten die Anleger bei Nel Asa auf den „Big Deal“. Oder auf „DIE“ Big deals. Und Nel nährte mit seinen Aussagen anlässlich der letzten Quartalsergebnisse diese hohe Erwartungshaltung.

6 Mrd USD potentielle Aufträge – grösste Einzelorder wäre 1,6 GW – und wer könnte dahinter stecken?

„The pipeline of potential orders continues to grow and stands at a record-high amount of more than USD 6 billion. The pipeline represents more than 11 GW of installed electrolyser capacity, with the single largest potential order of 1.6 GW.“. Auf jeden Fall ist Jon André Løkke, CEO von Nel optimistisch und freute sich im Oktober bereits über die“in den Startlöchern“ stehende Serienfertigung in Heroya, um diese Aufträge auch bedienen zu können.

Und Geduld ist gefordert bei Nel Asa – dafür sollen die Aufträge demnächst grösser werden

Oder wie es im Rahmen des Quartalsberichtes heisst: „… It is encouraging to see the pipeline of potential projects continue to grow even if orders are taking longer to close as order sizes increases and public funding mechanisms are taking some time to implement,”. Und einer dieser in Verhandlungen befindlichen Grossaufträge könnte aus Schweden kommen. Konkreter aus Nordschweden. Zu unseren Spekulationen über das H2 Green Steel Projekt im GW-Bereich HIER mehr.

Und eien Flut von Aufträgen könnte jetzt für Nel asa die letzte Bestätigung sein, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind, sondern Gestalter in der Wasserstoffzukunft.

Auf jeden Fall ist das Thema Wasserstoff aktueller als je zuvor. Möglicherweise finden übe rfassabre Miollionen oder gar Milliardenaufträge auch die Pureplayer wie Plug Power oder Nel wieder grössere Aufmerksamkeit am Aktienmarkt. Der Anfang hierfür scheint gemacht. Und wenn der Knoten beim Infrastrukturprogramm der US-Regierung im Senat noch platzen sollte, dazu die ehrgeizigen Pläne der Ampel…



