Nel Asa: Wunder – es ist passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa hat es nun am Dienstagmorgen endlich geschafft. In den ersten Handelsminuten ging es um 4 bis 5 Cent aufwärts. Das wiederum bedeutet, der Wert hat sein Allzeithoch – intraday -erreicht. Ob kurzfristig innerhalb weniger Stunden noch höhere Kurse möglich sind, sei dahingestellt. Dies spielt für das nächste Kursziel keine Rolle. Die Chancen sind in den vergangenen Stunden und Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung